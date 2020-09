Νέα δήλωση Ακάρ: Να αποστρατικοποιηθεί το Καστελλόριζο και 17 ακόμη νησιά

Ζήτημα αποστρατικοποίησης 18 νησιών, ανάμεσα σε αυτά και το Καστελλόριζο όπου βρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έθεσε ξανά ο Χουλουσί Ακάρ, με αφορμή τον εορτασμό της 77ης επετείου απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού.

Στο νέο του αυτό παραλήρημα ο κ. Ακάρ, τόνισε ότι η Τουρκία είναι ενοχλημένη και θεωρεί πρόκληση τους εορτασμούς στο συγκεκριμένο νησί «λες και δεν υπήρχε άλλο (νησί) για εορτασμούς».

#BREAKING: Akar chides Greek president’s Meis island independence day visit ‘as if there is no other island left for celebration. These of course disturb us.’

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 13, 2020