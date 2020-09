Στόλτενμπεργκ: Δεν υπάρχει συμφωνία Ελλάδας – Τουρκίας, μόνο συζητήσεις

Τα μαζεύει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντεμπεργκ λίγες ώρες μετά τα όσα υποστήριξε περί συμφωνίας για έναρξη διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή το μεσημέρι ανέφερε ότι «Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, μόνο συζητήσεις».

Είναι περισσότερο τεχνικές συζητήσεις παρά διαπραγματεύσεις» και πως δεν αντικαθιστούν τις προσπάθειες της Γερμανίας για πολιτική διαπραγμάτευση. «Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη, αλλά οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει», τόνισε.

Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοί μας και το ΝΑΤΟ είναι ένα μέσον για να υπάρξει αποκλιμάκωση αλλά σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες που κάνει η Γερμανία είπε ακόμα

⚠️ LIVE NOW ⚠️

🗣️| Press conference after the meeting of the North Atlantic Council at on the #Novichok attack on Alexey Navalny #NATO https://t.co/3TzE8F8icu

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 4, 2020