Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε ΙnstaShop για την εξαγορά-ρεκόρ 360 εκ.

Συγχαρητήριο tweet του Πρωθυπουργού για την εξαγορά – ρεκόρ ελληνικής έμπνευσης επιχείρησης Start-up, μιας από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για την ελληνικών συμφερόντων Instashop, που εξαγοράστηκε για 360 εκατ. δολάρια από τον κολοσσό Delivery Hero, που έχει έντονη παρουσία στο χώρο του delivery στην Ελλάδα.

Congratulations to InstaShop on the largest Greek-founded startup company acquisition to date.

With R&D based in Greece and initial Greek investment, it highlights how our startup ecosystem is thriving and going from strength to strength.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 27, 2020