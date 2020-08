NBA : Κορυφαίος αμυντικός της σεζόν ο Αντετοκούνμπο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να πετυχαίνει μοναδικά επιτεύγματα στο ΝΒΑ και να σαρώνει τα ατομικά βραβεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ πρώτη φορά στην καριέρα του, καθώς πέρσι ήταν δεύτερος πίσω από τον Ρούντι Γκομπέρ.

Στην ψηφοφορία, που βασίστηκε στις εμφανίσεις των ομάδων μέχρι τις 11 Μαρτίου, συμμετείχε ένα πάνελ 100 αθλητικών συντακτών και σχολιαστών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν η πρώτη επιλογή των 75 εξ αυτών συγκεντρώνοντας 432 βαθμούς, ενώ τον ακολούθησαν σε μεγάλη απόσταση ο Άντονι Ντέιβις των Λέικερς με 200 βαθμούς και 14 προτιμήσεις ως πρώτο, αλλά και ο Ρούντι Γκομπέρ των Τζαζ με 187 βαθμούς και 6 επιλογές ως πρώτο.

Οι παίκτες ελάμβαναν 5 βαθμούς για κάθε ψηφοφόρο που τους είχε πρώτη επιλογή, 3 ως δεύτερη και 1 ως τρίτη.

Η ομάδα του Μιλγουόκι ήταν η καλύτερη από τις 30 της Λίγκας στο μέρος του γηπέδου, με τον Greek Freak να υποστηρίζεται άψογα από τον Μπρουκ Λόπεζ και μαζί να συνθέτουν ένα συγκλονιστικό δίδυμο στη ρακέτα, που τρόμαζε κάθε αντίπαλο των Ελαφιών.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς, που είχε 29,6 πόντους, 13,7 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ πριν από τη «φούσκα» του Ορλάντο, είναι στην τελική τριάδα των υποψηφίων και για το βραβείο του MVP μαζί με Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς) και Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), αποτελώντας το φαβορί για να πάρει για δεύτερη σερί σεζόν τη διάκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σακίλ Ο’ Νιλ προσπάθησε να του μιλήσει στα ελληνικά: «Σινκαριατέρια, είμα περηφόνιος για σένια» του είπε ο παλαίμαχος θρυλικός σέντερ, με τον Greek Freak να ζαρώνει το πρόσωπό του προσπαθώντας να καταλάβει αυτό που άκουγε.

Αναλυτικά οι ψήφοι:

Giannis reacts to winning DPOY for the first time 🙏#NBAAwards pic.twitter.com/YPw2iUbZCh

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2020