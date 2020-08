Βηρυτός: Αναζητούν επιζώντες και ευθύνες

Μια εθνική τραγωδία που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους έλαβε χώρα στο Λίβανο, καθώς το απόγευμα της Τρίτης, η πρωτεύουσα της χώρας, «χτυπήθηκε» από δύο γιγαντιαίες εκρήξεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές τουλάχιστον στη μισή πόλη, δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν χιλιάδες.

Η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δύο εβδομάδες, ενώ ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό έχουν τεθεί οι υπεύθυνοι του λιμανιού.

Μέρα με τη μέρα ο τραγικός απολογισμός ανεβαίνει και σοκαριστικά βίντεο κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Οι προσπάθειές των σωστικών συνεργείων γίνονται με δυσκολία τη νύχτα, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει πλέον ρεύμα και σύμφωνα με τους New York Times, ακόμη και οι ίδιοι οι πολίτες σκάβουν μέσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας για επιζώντες.

Το ωστικό κύμα από την έκρηξη στην αποθήκη με τους 2.750 τόνους νιτρικού αμμωνίου, προκάλεσε τεράστια καταστροφή, με 300.000 άτομα να έχουν μείνει χωρίς στέγη και τουλάχιστον 5.000 να έχουν τραυματιστεί.

Μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που παρομοίωσαν την έκρηξη, η οποία ήταν ισοδύναμη με σεισμό 3,5 Ρίχτερ (στην επιφάνεια) με αυτή μιας πυρηνικής βόμβας, χωρίς τη ραδιενέργεια. Μάλιστα ο κυβερνήτης του Λιβάνου είχε κάνει λόγο για καταστροφή ανάλογη με αυτή της Χιροσίμα.

Δύο εικόνες από δορυφόρο, πριν και μετά την έκρηξη που συγκλόνισε το λιμάνι της Βηρυτού, δείχνουν με τον πλέον παραστατικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, ενώ εικόνες drones καταγράφουν από ψηλά τα συντρίμμια αποδεικνύοντας πως μόλις δύει ο ήλιος η Βηρυτός είναι μία πόλη φάντασμα.

Εξίσου σοκαριστικές είναι και οι εικόνες από το σημείο «μηδέν» της τραγωδία.

Το συνολικό οικονομικό κόστος της καταστροφής υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια, ενώ ήδη η λιβανική κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για δύο εβδομάδες, την πόλη της Βηρυτού. Ενδεικτικό του μεγέθους των εκρήξεων ήταν το γεγονός ότι εξαφανίστηκε δια παντός ένα κομμάτι στεριάς από τη Βηρυτό.

Η έκρηξη ήταν η πιο ισχυρή που έχει σημειωθεί ποτέ στη Βηρυτό, μια πόλη φοβισμένη ακόμη από τον εμφύλιο πόλεμο πριν από τρεις δεκαετίες και η οποία έχει κλονιστεί από μια βαθιά οικονομική κρίση που έχει τις ρίζες της σε δεκαετίες διαφθοράς και οικονομικής κακοδιαχείρισης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε χθες Τετάρτη ότι οι γιγαντιαίες εκρήξεις που προκάλεσαν καταστροφή στη Βηρυτό θα μπορούσαν να οφείλονται σε «δυστύχημα», χωρίς πάντως να πάρει πίσω την πολεμική δήλωση που είχε κάνει την προηγουμένη, όταν είπε πως έμοιαζαν με «φρικτή επίθεση».

«Μπορώ να σας πω πως ό,τι κι αν συνέβη, ήταν φρικτό, αλλά κανένας δεν γνωρίζει στ’ αλήθεια τι ήταν αυτό. Κανένας δεν ξέρει ακόμα», ανέφερε ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σχεδόν καθημερινά στον Λευκό Οίκο, θεωρητικά για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την πανδημία του κοροναϊού.

«Άκουσα και τα δύο πράγματα. Άκουσα δυστύχημα. Άκουσα, ξέρετε, εκρηκτικά. Προφανώς, οφειλόταν σε κάποιο είδος εκρηκτικού, είτε πυροδοτήθηκε βόμβα εσκεμμένα είτε όχι, κατέληξε να είναι βόμβα», κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κάποιος ίσως «παράτησε φρικτούς εκρηκτικούς μηχανισμούς κι άλλα πράματα, ίσως. Μπορεί να ήταν αυτό. Ίσως ήταν βομβιστική επίθεση. Δεν νομίζω πως μπορεί να το πει οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή», επέμεινε.

«Είμαστε αλληλέγγυοι προς τη χώρα αυτή», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Έχουμε πολύ καλή σχέση με τη χώρα αυτή, αλλά είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει κρίση κι έχει πολλά προβλήματα».

Ο δισεκατομμυριούχος έκρινε την Τρίτη πως οι εκρήξεις έμοιαζαν με «φρικτή επίθεση», διευκρινίζοντας αργότερα ότι «αξιωματούχοι» και «στρατηγοί» του είπαν πως «δεν επρόκειτο για βιομηχανικό δυστύχημα», αλλά «για επίθεση, για βόμβα».

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ Έσπερ από την πλευρά του μίλησε χθες Τετάρτη για δυστύχημα. «Ενημερώνομαι για το τι συνέβη», εξήγησε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας. «Οι περισσότεροι πιστεύουν πως επρόκειτο για δυστύχημα, όπως μεταδόθηκε», πρόσθεσε. Ο Έσπερ σημείωσε επίσης πως η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο από την πλευρά του γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε για την πρόθεση των ΗΠΑ να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του χθες Τετάρτη με τον λιβανέζο πρωθυπουργό Χασάν Ντιάμπ. Με βάση την ενημέρωση του Πομπέο, δεν σχολιάστηκε στη διάρκεια της συνδιάλεξης η φύση της καταστροφής στη Βηρυτό.

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι οι προχθεσινές εκρήξεις, οι οποίες κατά τον, ακόμη προσωρινό, πιο πρόσφατο απολογισμό είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 113 άνθρωποι και άλλοι 4.000 να τραυματιστούν, οφείλονταν στην ανάφλεξη 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου σε αποθήκη στο λιμάνι. Το νιτρικό αμμώνιο χρησιμοποιείται τόσο ως χημικό λίπασμα, όσο και ως εκρηκτική ύλη.

