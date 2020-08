Βηρυτός : Ανάσυρση επιζώντα από τα συντρίμμια

Στιγμές φρίκης και αγωνίας ζει η Βηρυτός από χθες στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), όταν έκρηξη τεράστιας κλίμακας σημειώθηκε σε απόθηκη φύλαξης νιτρικού αμμωνίου, ενός εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων.

Μέχρι στιγμής, τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει 100 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες, με την πόλη να έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα νοσοκομεία θυμίζουν σκηνές εμπόλεμης ζώνης, με πολλά παιδιά να βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Οι άνθρωποι αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που συνεχίζουν να αγνοούνται, με τις αρχές να αδυνατούν να τους προσφέρουν ελπίδα.

Μέσα στη φρίκη, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν και στιγμές χαράς. Το παρακάτω βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τους πανηγυρισμούς των κατοίκων για την ανάσυρση από τα συντρίμμια ενός επιζώντα της έκρηξης.

Οι πολίτες υποδέχονται τους διασώστες και τον τραυματία, ο οποίος έχει τις αιθήσεις του, εκφράζοντας την ανακούφισή τους με χειροκροτήματα.

The moment a civil defence volunteer was found alive under the rubble. 🙏#BeirutBlast @akhbar pic.twitter.com/LSM2fgZHTh

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 5, 2020