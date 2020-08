Βηρυτός: Το ωστικό κύμα παρέσυρε νύφη που φωτογραφιζόταν

Ο φρικτός απολογισμός του Λιβάνου συνεχίζεται, με τους νεκρούς που ανασύρθηκαν μέχρι στιγμής από τα ερείπια της ισχυρής έκρηξης στη Βηρυτό να ανέρχονται στους 113 και τους τραυματίες να μετριούνται σε χιλιάδες.

Μέχρι την έκρηξη στην αποθήκη νιτρικού αμμωνίου, χθες στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), κανείς από τους τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους της Βηρυτού δεν θα μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της καταστροφής που θα ερχόταν.

Δύο σοκαριστικά βίντεο που δημοσίευσε ο Guardian, αποτυπώνουν τη στιγμή που η έκρηξη σταμάτησε τις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών, αλλάζοντας τις ζωές τους για πάντα.

Στο πρώτο βίντεο, φαίνεται ένας ιερέας, ο οποίος τελεί λειτουργία. Ξαφνικά, το ρεύμα διακόπτεται και μέρη της οροφής καταρρέουν. Ακολουθεί μια «βροχή» από θραύσματα γυαλιών, με τον ιερέα να τρέχει για να προστατεύσει τον εαυτό του.

Στο δεύτερο βίντεο, μια νύφη ποζάρει για τη φωτογράφιση του γάμου της, όταν παρασύρεται από το ωστικό κύμα. Ο καμεραμάν γυρνά τον φακό του προς τον δρόμο, καταγράφοντας το σύννεφο της έκρηξης και μέρος των καταστροφών, ενώ το ζευγάρι και η οικογένειά τους καταφεύγουν εντός ενός κτιρίου, αναζητώντας ασφάλεια.

Η Μαριέμ Ταουμί, δημοσιογράφος του αραβικού BBC, πραγματοποιούσε συνέντευξη μέσω διαδικτύου, όταν το ωστικό κύμα την έριξε από τη θέση της, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κλειστό χώρο. Όπως διευκρινίζει το BBC, η δημοσιογράφος είναι καλά στην υγεία της.

BBC Arabic journalist Maryem Taoumi was conducting an interview when the explosion in Beirut took place

She was knocked over by the force of the blast but is safe

Warning: Contains upsetting scenes https://t.co/xdMWMBsOWJ pic.twitter.com/53dGzkXNEr

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 5, 2020