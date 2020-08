Γουλβς: Με Ποντένσε στην ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να φιλοξενείται από την Γουλβς στο Μολινό στη ρεβάνς του 1-1 για τους «16» του Europa League.

Για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους», ο κόουτς των «Λύκων», Νούνο Εσπίριτο Σάντο παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 3-4-3, ξεκινώντας βασικό τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Ρουί Πατρίσιο είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπολί, Κόαντι και Σαΐς στην τριάδα των στόπερ. Ντόχερτι και Γιόνι τα δύο μπακ-χαφ με τους Νέβες και Μουτίνιο στον άξονα, με τον Ντεντόνκερ να μένει στον πάγκο. Ο Ραούλ Χιμένες στην κορυφή της επίθεσης, θα τον πλαισιώνουν οι Τραορέ και Ποντένσε.

Γουλβς (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Ρουί Πατρίσιο, Μπολί, Κόαντι, Σαΐς, Ντόχερτι, Νέβες, Μουτίνιο, Γιόνι, Τραορέ, Χιμένες, Ποντένσε.

