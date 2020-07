Στην κατάψυξη οι σχέσεις Κίνας – Βρετανίας

A view shows a Huawei logo at Huawei Technologies France headquarters in Boulogne-Billancourt near Paris, France, July 15, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Το φθινόπωρο του 2015 ο τότε υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζόρτζ Όσμπορν, προέβλεπε μια χρυσή δεκαετία για τις σινο-βρετανικές σχέσεις. Ήταν η εποχή κατά την οποία πολυμελείς επιχειρηματικές αποστολές μετέβαιναν στο Πεκίνο προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις στη Βρετανία. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητείτο χρηματοδότηση για το φιλόδοξο πρόγραμμα της αναγέννησης των πρώην βιομηχανικών περιοχών του Βορρά που είχαν μαραζώσει, αλλά και η πιθανότητα της συμμετοχής της Κίνας στο νέο πυρηνικό πρόγραμμα των Βρετανών με την κατασκευή ενός κινεζικής έμπνευσης πυρηνικού αντιδραστήρα στο Έσεξ. Ο πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, το δίκτυο 5G, η Huawei και η κρίση της παγκοσμιοποίησης «Καμιά οικονομία στη Δύση δεν είναι τόσο ανοιχτή στις κινεζικές επενδύσεις όσο η Βρετανία», έλεγε με ενθουσιασμό τότε ο Όσμπορν, μια φράση που θα στοίχειωνε εν τέλει τις σχέσεις των δυο χωρών. Μόλις πέντε χρόνια αργότερα, η αισιοδοξία αυτή έχει ξεθωριάσει. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και το πολιτικό σοκ του Brexit κι ακολούθως την ανάγκη για εξωστρεφείς εμπορικές σχέσεις και επενδύσεις, σήμερα η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον επιλέγει να υιοθετήσει μια σκληρή στάση απέναντι στον ασιατικό γίγαντα. Η πίεση των ΗΠΑ Μετά από μήνες εικασιών και σκληρής πίεσης από τη σύμμαχο- Ηνωμένες Πολιτείες, το Λονδίνο αποφάσισε προ ημερών τον αποκλεισμό του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού Huawei από τη συμμετοχή στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων πέμπτης γενιάς, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Η αλλαγή στη βρετανική στάση που μέχρι τώρα προέβλεπε τη συμμετοχή της κινεζικής εταιρείας στα δίκτυα 5G κατά το ένα τρίτο, υποδηλώνει την αφόρητη πίεση των Αμερικανών αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης σε θέματα κυβερνοασφάλειας της κοινής γνώμης απέναντι στον κινεζικό παράγοντα. Η απόφαση αυτή που έρχεται σε μια περίοδο τριβής για τα όσα συμβαίνουν εδώ και ένα χρόνο στο Χονγκ Κονγκ, φαίνεται ότι βάζει τις σινο-βρετανικές σχέσεις στην κατάψυξη. Ήδη ο Κινέζος πρεσβευτής στο Λονδίνο Λιου Σιαονμίνγκ προειδοποίησε ότι η Βρετανία θα υποστεί τις συνέπειες της επιλογής να αντιμετωπίζεται η Κίνα σαν εχθρός. Ανησυχίες για το κόψιμο των δεσμών Οι επικριτές της κυβέρνησης Τζόνσον υποστηρίζουν ότι θα είναι μοιραίο για τη βρετανική οικονομία να κόψει δεσμούς με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη δύναμη στον κόσμο ειδικά σε μια εποχή που η αμερικανική πολιτική του Τραμπ προκρίνει τον προστατευτισμό της εγχώριας οικονομίας. Πέραν της τεχνολογικής υστέρησης στην ανάπτυξη δικτύων 5G, το εξαγωγικό εμπόριο, η εισροή εισοδήματος στα βρετανικά πανεπιστήμια από Κινέζους φοιτητές και η πρόσβαση στις κινεζικές χρηματαγορές θα πληγούν ανεπανόρθωτα. «Εάν αυτό-αποκλειστούμε από την προνομιακή μας πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω του Brexit και εάν αναγνωρίσουμε ότι η αμερικανική οικονομία λειτουργεί προστατευτικά, θα απομονωθούμε επίσης από την Κίνα, τη μεγαλύτερη πηγή ανάπτυξης στον κόσμο; Πώς θα καταφέρουμε να ζήσουμε άραγε;» αναρωτιέται ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργός και νυν επικεφαλής του σινο-βρετανικού Ινστιτούτου στους Financial Times.