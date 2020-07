Σερβία – κορωνοϊός: Συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομίας μετά την αύξηση κρουσμάτων

Επεισόδια έχει προκαλέσει η αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού στη Σερβία τις τελευταίες μέρες.

Χθες πραγματοποιήθηκαν νέες συγκεντρώσεις και επεισόδια στο Βελιγράδι και άλλες πόλεις, με αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στην αντιμετώπιση της πανδημίας από την πολιτική ηγεσία.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας διέλυσαν το βράδυ της Τετάρτης την συγκέντρωση που διοργάνωσε η αντιπολίτευση μπροστά από την Βουλή.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομάδα διαδηλωτών αφαίρεσε τα μεταλλικά κιγκλιδώματα που περιβάλουν το κτήριο και κατευθύνθηκαν προς την είσοδο πετώντας πέτρες και κροτίδες εναντίον των αστυνομικών.

Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πέρασε στην αντεπίθεση διαλύοντας την συγκέντρωση.

Στο κέντρο του Βελιγραδίου εμφανίστηκε και η έφιππη αστυνομία ενώ στους δρόμους κυκλοφορούν, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, τεθωρακισμένα οχήματα των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Χιλιάδες διαδηλωτές μετά την επέμβαση της αστυνομίας διέφυγαν στους γύρω από την βουλή δρόμους όπου σημειώθηκαν συμπλοκές.

Fireworks explode while mounted police disperse a crowd as they protest the government’s #COVID19 lockdown in #Belgrade , Serbia. pic.twitter.com/UU8BkArJzu

Violence broke out in Belgrade as Serbians protested against new #COVID19 restrictions

The unrest started outside parliament after President Aleksandar Vucic announced that a new curfew would come into effect from Fri-Sun

Serbia has seen a dramatic spike in infections recently pic.twitter.com/41SZkFd7kz

— RT (@RT_com) July 8, 2020