Γαλλία: Σύμβολο ανεξιθρησκίας η Αγία Σοφία, να παραμείνει ανοιχτή για όλους

Να παραμείνει «ανοιχτή για όλους» η Αγία Σοφία ζητά με παρέμβασή της η Γαλλία, λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση – εξπρές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τουρκίας για το εάν θα μετατραπεί ή όχι σε τέμενος.

«Ένα σύμβολο ανεξιθρησκίας και πολυπολιτισμικότητας, ο χώρος αυτός πρέπει να παραμείνει ανοιχτός για όλους» ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αγία Σοφία έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO και σήμερα είναι ένα από τα μνημεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Τουρκία.

Σημειώνεται πως η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι γραπτή και, σύμφωνα με τη Daily Sabah, θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με το βρετανικό BBC, η συνεδρίαση διήρκεσε μόλις 17 λεπτά.

Την ίδια ώρα, ο εκνευρισμός στην Άγκυρα να έχει χτυπήσει κόκκινο, όταν υπήρξε παρέμβαση του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, για το θέμα.

Ο αμερικανός αξιωματούχος κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μουσείο και να μην την μετατρέψει σε τέμενος -κάτι που εξόργισε την Άγκυρα, με τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP) Νουμάν Κουρτουλμούς να εξαπολύει «βολές» μέσω Twitter:

«Η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, το οποίο είναι ένα θέμα που αφορά στην ανεξαρτησία της Τουρκίας, ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία. Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές και υποδείξεις από το εξωτερικό».

The sole decision-making authority about the status of Hagia Sophia, a matter of Turkey’s national sovereignty, is only belong to Turkey.

We do not need anyone’s call or recommendation on our own affairs.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 1, 2020