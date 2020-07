NBA: 25 παίκτες θετικοί στον κοροναϊό

Ανησυχία επικρατεί στον χώρο του NBA καθώς τα κρούσματα από τον κοροναϊό αυξάνονται πριν από την προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου επιστροφή στην αγωνιστική δράση για την ολοκλήρωση της σεζόν στο Ορλάντο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η λίγκα ανακοίνωσε πως 16 παίκτες είχαν βρεθεί θετικοί στον covid-19 σε τεστ που είχε γίνει συνολικά σε 302 παίκτες.

Μέσα σε 6 μέρες, τα κρούσματα αυξήθηκαν καθώς υπάρχουν νέα καταγεγραμμένα στοιχεία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ, Σαμς Καράνια, τα τεστ εξέτασης για τον ιό ξεκίνησαν στις 23 Ιουνίου. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν εξεταστεί 351 παίκτες εκ των οποίων οι 25 βρέθηκαν θετικοί.

Επίσης, έχουν εξεταστεί και 884 μέλη των staff με τα 10 εξ’ αυτών να έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό. Οι εξετάσεις των παικτών και μελών του NBA θα συνεχιστούν προκειμένου να γνωστοποιηθεί αν θα ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν ή αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη που θα αλλάξει τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Twenty-five positive tests out of 351 players tested since June 23. Out of 884 team staff tested from June 23-29, 10 have tested positive. https://t.co/5JcBQi6buA

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2020