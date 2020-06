Ιράν: Δεκατρείς νεκροί από έκρηξη σε κλινική στην Τεχεράνη

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μια κλινική στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης, μετέδωσε απόψε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Khabaronline.

Η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου, ανέφερε ο αντικυβερνήτης της Τεχεράνης Χαμίντ Ρεζά Γκουνταρζί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Τζαλάλ Μαλεκί, ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, είπε νωρίτερα στο πρακτορείο Tasnim ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μια κλινική και ότι έχουν σταλεί πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το πρακτορείο δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας.

Την περασμένη εβδομάδα είχε σημειωθεί άλλη μία έκρηξη κοντά στην Τεχεράνη και τότε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας είπε στην κρατική τηλεόραση ότι οφειλόταν σε διαρροή από μια δεξαμενή φυσικού αερίου.

#BREAKING

2nd attack in a single day in Iran.

As per reports :

Multiple explosions heard in Iran, near Tajrish square, north of #Tehran.

The cause of the explosion is still unknown but attackers hit Sina Athar hospital, casualties also reported.#Iran #Tehran pic.twitter.com/5tpEBjZbLH

— Kamsin Sallar (@Kamsin_Sallar_) June 30, 2020