Δένδιας: Κοινή αντίληψη Αθήνας – Τύνιδας για Λιβύη – Μόνη λύση η αποχώρηση της Τουρκίας

«Εκτίμησα ιδιαίτερα τη θέση αρχής της Τυνησίας ότι η παρουσία ξένων δυνάμεων και οι ξένες επεμβάσεις στη Λιβύη δεν οδηγούν πουθενά, είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο και δεν δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για τον λιβυκό λαό» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον τυνήσιο πρόεδρο, Κάις Σαΐντ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως μόνο με την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και ιδίως της Τουρκίας από τη Λιβύη, υπάρχει η ευκαιρία να βρεθεί μια λύση που να προέρχεται από τους Λίβυους σε αυτή την κρίση.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών εξήγησε στον τυνήσιο πρόεδρο και πάλι τη θέση αρχής της Ελλάδας, δηλαδή ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης διαφορών και οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο.

Επίσης, κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τυνησίας, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως συζήτησε τις προοπτικές των σχέσεων των δύο χωρών και το πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και να βρουν περαιτέρω σημεία σύγκλισης.

«Για το πώς η Ελλάδα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να βοηθήσει την Τυνησία να αντιμετωπίσει όχι μόνο την κρίση της πανδημίας COVID-19, την οποία η Τυνησία αντιμετώπισε με εξαιρετική επιτυχία, αλλά και για τη δημιουργία ανάπτυξης στην οικονομία της Τυνησίας και ενός καλύτερου μέλλοντος για τον λαό της Τυνησίας».

Τέλος, ο κ. Δένδιας μετέφερε στον τυνήσιο πρόεδρο την πρόσκληση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, να επισκεφθεί την Αθήνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος προηγουμένως ο τυνήσιος υπουργός Εξωτερικών, Νουρεντίν Εράι, υποστήριξε πως η κατάσταση στη Λιβύη δεν είναι εύκολη, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, καθώς η αστάθεια σε αυτή τη γειτονική χώρα έχει σοβαρές συνέπειες, ειδικά που η Λιβύη αποτελεί για την Τυνησία μια χώρα πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τυνησίας προέταξε την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη Λιβύη, με γνώμονα τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και της βούλησης του λιβυκού λαού.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Λιβύη να συναινέσουν για να επιτευχθεί μια ενδολιβυκή πολιτική συναίνεση και διαμήνυσε πως η Τυνησία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση ή στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βούληση της χώρας του να βοηθήσει τους Λίβυους να οικοδομήσουν πολιτική συναίνεση. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Τυνησία ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θα εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, ο Νουρεντίν Εράι είπε πως μαζί με τον κ. Δένδια εξέφρασαν την επιθυμία να απευθύνουν πρόσκληση σε διάφορους φορείς της Μεσογείου προκειμένου να καταστεί η ευρωμεσογειακή περιοχή ένας χώρος σταθερότητας και κοινής ευημερίας. Στο σημείο αυτό, ανέδειξε και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως φιλική, δημοκρατική χώρα και κράτος-μέλος της ΕΕ.

