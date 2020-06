Τεράστια νίκη της Νότιγχαμ (3-1)

Με πρωταγωνιστή τον Λιούις Γκράμπαν, που πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε εντός έδρας της Χάντερσφιλντ με 3-1, για την 39η αγωνιστική της Championship. Με αυτή τη νίκη οι Reds έφτασαν τους 64 βαθμούς και διατήρησαν το +7 στη μάχη που δίνουν για τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ ανόδου.

Η ομάδα του Λαμουσί πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στη συμμετοχή της στα πλέι οφ, μέσα από τα οποία θα προσπαθήσει να ανέβει μετά από πολλά χρόνια στα σαλόνια της Πρέμιερ Λιγκ.

Στο σημερινό ματς, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, κυριάρχησε και στο 43’ έκανε το 1-0 με τον Γκράμπαν. Ο Γουόραλ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γκράμπαν στο δεύτερο δοκάρι με σουτ στην κίνηση «κεραυνοβόλησε» τον πορτιέρο της Χάντερσφιλντ.

