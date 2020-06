Κορυφαίοι καλλιτέχνες στην εκστρατεία της ΕΕ να συγκεντρώσει χρήματα για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Oι Coldplay, η Μάιλι Σάιρους και ο Ντουέιν Τζόνσον είναι μεταξύ των αστέρων του πενταγράμμου και της μεγάλης οθόνης που έσπευσαν να βοηθήσουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συγκέντρωση πόρων, με στόχο ένα εμβόλιο εναντίον της Covid-19.

Διασημότητες της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού ή της μόδας δίνουν το παρόν σε μια διαδικτυακή συναυλία που στοχεύει στη χρηματοδότηση της έρευνας για τη δημιουργία του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού και τη διάθεσή του στους φτωχότερους πληθυσμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την εκδήλωση, σε συνεργασία με την οργάνωση Global Citizen, ενώ συνολικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 40 κυβερνήσεις βοήθησαν στην προετοιμασία.

Η φον ντερ Λάιεν έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα, ανακοινώνοντας ότι έλαβε σήμερα 6,15 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4,9 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Κομισιόν.

«Δεν θα μπει ένα τέλος σε αυτήν την πανδημία παρά μόνο όταν τελειώσει παντού» είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις ξεκίνησε η διαδικτυακή εκδήλωση.

«Και αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο θα έχει πρόσβαση σε τεστ, θεραπείες και εμβόλια, σε οποιαδήποτε περιοχή κι αν ζει, απ’ όπου κι αν κατάγεται και όποια κι αν είναι η εμφάνισή του» επισήμανε η αξιωματούχος.

