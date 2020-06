Εταιρικός ακτιβισμός στις ΗΠΑ με στόχο το Facebook

Μακραίνει μέρα με τη μέρα ο κατάλογος γνωστών αμερικανικών εταιρειών που αποφασίζουν να αποσύρουν τις διαφημίσεις τους από τις πλατφόρμες του Facebook εξαιτίας της απροθυμίας, της ολιγωρίας ή της αντικειμενικής αδυναμίας του δημοφιλέστερου ομίλου μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο να αποκλείσει αναρτήσεις που προάγουν τη βία και μισαλλοδοξία.

Η κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών Verizon είναι η τελευταία εταιρεία που ανακοίνωσε (την Παρασκευή) ότι υποστηρίζει την καμπάνια «Stop Hate for Profit» (Όχι άλλη Μισαλλοδοξία στο όνομα της Κερδοφορίας) και αποσύρει τις διαφημίσεις της από το Facebook και τις θυγατρικές του Instagram και WhatsApp. Λίγες ημέρες νωρίτερα ανάλογα είχαν πράξει η φίρμα παγωτών Ben and Jerry’s και οι επωνυμίες ενδυμάτων The North Face, Patagonia και REI.

«Οι πεποιθήσεις της εταιρείας μας σε ζητήματα ασφάλειας δεν άλλαξαν. Σταματάμε τη διαφήμισή μας μέχρι να καταφέρει το Facebook να βρει μια αποδεκτή λύση που θα μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα και θα συμβαδίζει με ό,τι έχουμε κάνει με το YouTube και άλλους συνεργάτες μας», δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της Verizon.

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Verizon η αντιπρόεδρος του Global Business Group του Facebook Κάρολιν Έβερσον σημείωσε ότι η εταιρεία της σέβεται κάθε απόφαση της Verizon και πρόσθεσε ότι το Facebook παραμένει προσηλωμένο στη σημαντική δουλειά που κάνει για να αποσύρει τη μισαλλόδοξη ρητορική.

«Είμαστε σε επαφή με τους διαφημιστές και τις οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων και αναζητούμε από κοινού τρόπους για να είμαστε μια δύναμη για το καλό», πρόσθεσε η μάνατζερ του Facebook. Το 2019 τα έσοδα της εταιρείας από τις διαφημίσεις έφθασαν τα 70 δισ. ευρώ.

Εταιρικός ακτιβισμός

Την καμπάνια «Stop Hate for Profit» ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα ομάδες υπεράσπισης των πολιτικών κα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Anti-Defamation League, η National Association for the Advancement of Colored People και η Color Of Change. Αφορμή της πρωτοβουλίας είναι ο βίαιος θάνατος του μαύρου αμερικανού πολίτη Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στις 25 Μαΐου, που ξεσήκωσε κύμα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων κατά της ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ.

Η καμπάνια αποκτά τάχιστα διαστάσεις κινήματος εκ μέρους του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, καθώς πολλές επιχειρήσεις στοχεύουν σε ένα προοδευτικό κοινό που αμφισβητεί τις έωλες πεποιθήσεις και προκαταλήψεις που όχι μόνο δηλητηριάζουν την κοινωνική ζωή αλλά καταλήγουν συχνά σε υπερβάσεις εξουσίας εκ μέρους των αστυνομικών αρχών, ενίοτε με τραγικά αποτελέσματα.

«Η εκστρατεία μας είναι απάντηση στην μακρά πρακτική του Facebook να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση και διάδοση από τις πλατφόρμες του μισαλλόδοξου και αποδεδειγμένα ψευδούς περιεχομένου που διχάζει το έθνος μας, καταπιέζει τους ψηφοφόρους, υποδαυλίζει το ρατσισμό και τη βία και υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας μας», υποστηρίζουν οι αμερικανικές ακτιβιστικές οργανώσεις.

Η εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ διατείνεται ότι σχεδόν όλο το περιεχόμενο που διοχετεύουν οι χρήστες στις ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες της ελέγχεται αυτομάτως από τα συστήματα ασφαλείας που έχει εγκαταστήσει και όταν εντοπίζονται μισαλλόδοξα μηνύματα αποσύρονται προτού αναρτηθούν και δημοσιοποιηθούν.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε το μήνα που διανύουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Facebook πέρυσι απέσυρε από τις πλατφόρμες του το 86% των μισαλλόδοξων αναρτήσεων, ενώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά είχε αποσύρει το 82,6%.