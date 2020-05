Η Κομισιόν για την 41η επέτειο ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 41 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τότε (ΕΟΚ), έστειλε μέσω ανάρτησής του στο Twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση & την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε μαζί» είναι το μήνυμα που αναφέρει.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, αναφέρει πως «πριν από 41 χρόνια ήμουν 17χρονος φοιτητής που παρακολουθούσε στην οθόνη της τηλεόρασης την τελετή υπογραφής. Αισθάνομαι περήφανος και δικαιωμένος ότι φτάσαμε σε μια στιγμή ορόσημο εχθές».

«41y ago I was a 17y old student watching in b/w TV screen the signature ceremony of GR acceding into the EEC, as someone who dedicated large part of these 41y to the EU, I feel proud and vindicated that we reached a landmark moment yesterday» @MargSchinas #NextGenerationEU 1/2

