Θύμα χάκερ ο Αντετοκούνμπο – Δημοσίευσαν εμετικά σχόλια [Εικόνες]

Για ακόμη μία φορά λογαριασμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media παραβιάστηκε από χάκερς, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζερ του αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά και τη σύντροφό του, Μαράια Ντανάι.

No surprise, Giannis Antetokounmpo’s Twitter account has been hacked, his agent confirms.

Για λίγα λεπτά το προφίλ του Giannis στο twitter πέρασε στα… χέρια των χάκερς, οι οποίοι προχώρησαν σε ένα ρατσιστικό παραλήρημα για τους Ασιάτες και τον κορονοϊό, ενώ στη συνέχεια αφιερώθηκαν σε απρεπείς χαρακτηρισμούς για τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, ακόμη και για τον Κόμπι Μπράιαντ, σπιλώνοντας τη μνήμη του. Από την διαδικτυακή «επίθεση» δε… γλίτωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς και ο συμπαίκτης του, Κρις Μίντλετον.

