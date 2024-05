Με συνολικό σκορ 6-2 ο Ολυμπιακός έκανε φτερά και πούπουλα την Αστον Βίλα κι έκλεισε πανηγυρικά θέση στον τελικό του Conference League όπου θα βρει απέναντί του τη Φιορεντίνα στο μεγάλο ραντεβού της 29ης του Μάη στην Αγιά-Σοφιά.

Με τον Ελ Καμπί να σημειώσει άλλες δύο γκολάρες, μία ανά ημίχρονο και να τινάζει τα δίχτυα του Εμιλιάνο Μαρτίνες, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ που έδεσε πάλι κόμπο τον Εμερι, έγραψε νέες χρυσές σελίδες ιστορίας, μπροστά στο εκπληκτικό κοινό της, παρουσία και της ομάδας μπάσκετ που το βράδυ της Πέμπτης εξασφάλισε στη Βαρκελώνη την παρουσία της στο F4 του Βερολίνου!

