Με μια αλλαγή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς με την Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Europa Conference League (22:00).

Μια αλλαγή η οποία αναγκαστική, καθώς ο Φρανσίσκο Ορτέγκα τραυματίστηκε στον αγώνα του Villa Park (2-4) και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στον επαναληπτικό των δύο ομάδων, με τον Κίνι να παίρνει τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Κίνι στην τετράδα της άμυνας. Οι Ιμπόρα, Έσε και Τσικίνιο θα είναι στην τριάδα της μεσαίας γραμμής για τους Πειραιώτες, με τους Φορτούνη και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Ο Μαροκινός είχε κάνει σπουδαίο παιχνίδι στο Villa Park, όπου είχε πετύχει τρία γκολ και είχε βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού με 4-2. Μια νίκη που του έχει δώσει το προβάδισμα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης, με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της ιστορίας τους.

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Κίνι, Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άστον Βίλα! / Our line-up for today’s match against Aston Villa! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAST #UECL pic.twitter.com/oZ2TN8eGkZ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 9, 2024