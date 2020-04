Ο Έντι Τζόνσον έκραξε το NCAA!

Το NCAA αποφάσισε να αφήσει τους αθλητές των κολεγιακών αθλημάτων να έχουν μπορούν να εξασφαλίσουν έσοδα μέσω της εκμετάλλευσης της εικόνας τους.

Κάτι που τόσο καιρό δεν ήταν αποδεκτό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί από αυτους να ζουν στα όρια της φτώχειας ή να βρίσκουν άλλους τρόπους για να μπορέσουν να αποκτήσουν κάποια χρήματα.

Αυτή η απόφαση άργησε τριάντα χρόνια σύμφωνα με τον Έντι Τζόνσον, ο οποίος «ξέσπασε» κατά πάντως αφού στην εποχή του τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.

Ο Fast Eddie έγραψε στο twitter: «Πολύ αργά εκτός και αν πάτε πίσω 30 χρόνια και αποζημιώσετε παίκτες που τιμωρήθηκαν και έχασαν υποτροφίες επειδή κάποιος τους αγόρασε ένα παντελόνι γιατί δεν είχαν τίποτα. Ξέρετε γιατί; Eπειδή εσείς είπατε πως δεν μπορούν να έχουν δουλειά».

Too Late unless you go back 30 years and reimburse players who were being suspended and losing scholarships because someone bought them a pair of jeans because they didn’t have any, you know why? Because you said they couldn’t have a job. SMH https://t.co/tl30c0Lodq

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) April 29, 2020