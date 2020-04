Κορωνοϊός – ΗΠΑ: 2.569 νεκροί σε μία ημέρα

Men move a body from a morgue to a funeral home during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in New York City, U.S., April 5, 2020. REUTERS/Jeenah Moon

Την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε ότι οι ΗΠΑ έχουν «περάσει την κορυφή» της πανδημίας του κορωνοϊού, σημειώνοντας μάλιστα ότι η «ενθαρρυντική πρόοδος» που καταγράφεται θα του επιτρέψει να αποκαλύψει σήμερα Πέμπτη τις κατευθυντήριες γραμμές για την επανεκκίνηση της οικονομίας, οι ΗΠΑ κατέγραψαν νέο θλιβερό ρεκόρ με σχεδόν 2.600 θανάτους σε μία ημέρα. Άλλοι 2.569 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 ως τις 20:30 χθες (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τζονς Χόπκινς, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Κοροναϊός: Καμιά ανοχή και επιείκεια στα μέτρα λόγω Πάσχα – Στο «τραπέζι» νέες απαγορεύσεις Ο συνολικός επίσημος απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έφθασε έτσι τους 28.326 νεκρούς στην αμερικανική επικράτεια. Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων μέσα σε μια ημέρα (2.228) είχε καταγραφεί μόλις την προηγουμένη. Οι ΗΠΑ εξάλλου μετρούν από τα τέλη του Μαρτίου τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, που πλέον ανέρχονται σε 637.000. Έχουν γίνει περίπου 3,2 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ στη χώρα. «Η μάχη συνεχίζεται, όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι απ' άκρου σ' άκρου της χώρας, περάσαμε την κορυφή των νέων κρουσμάτων» μόλυνσης, δήλωσε μολαταύτα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί καθημερινά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υποσχόμενος να παρουσιάσει σήμερα Πέμπτη το σχέδιο της κυβέρνησής του για την σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού και για αυτήν που αποκαλεί «επανεκκίνηση» της αμερικανικής οικονομίας.