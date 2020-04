Τρελό σενάριο από Ισραήλ: «Επαφή Ιτούδη-Καλάθη για ΤΣΣΚΑ»

Είναι η περίοδος που η αγωνιστική απραξία λόγω κορωνοϊού επικρατεί των πάντων στο ρεπορτάζ των ομάδων. Δεν υπάρχει δράση, τα σταφ ψάχνουν αναγκαστικά την επόμενη μέρα στα ρόστερ τους και παράλληλα περιμένουν την απόφαση των αρμόδιων φορέων σχετικά με το τι θα γίνει στα πρωταθλήματα και τις διοργανώσεις που συμμετέχουν.

Την ώρα λοιπόν που η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει δώσει τα χέρια με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και αναμένεται να τον κάνει κάτοικο Ρωσίας, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μία ακόμα κίνηση που είναι ικανή να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οπως τονίζει λοιπόν ρεπορτάζ από το Ισραήλ, ο Δημήτρης Ιτούδης έχει ξεκινήσει επαφές με τον Νικ Καλάθη! Ο Έλληνας τεχνικός σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει συζητάει με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού για να τον φέρει επίσης στην Μόσχα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Καλάθης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Πράσινους, το οποίο τελειώνει το καλοκαίρι του 2021, την ώρα που η ΤΣΣΚΑ έχει κάνει ήδη το… άνοιγμά της ανανεώνοντας τον Μάικ Τζέιμς ενώ όπως τονίσαμε παραπάνω έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο σέντερ να έχει ηγεμονικό συμβόλαιο με την ομάδα του στρατού. Επιπρόσθετα η περιφέρεια των Ρώσων έχει και τους Χάκετ και Μπέικερ στο 1-2.

Παράλληλα, προ ημερών ο Αντρέι Βατούτιν έδειξε την ενόχλησή του για όσα γράφονται σχετικά με την ομάδα του και για τα ποσά που αναφερόντουσαν για τον Σέρβο του Ολυμπιακού.

Μπορεί να έχει δόση αλήθειας το εν λόγω ρεπορτάζ; Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα μιλάμε για κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού και σε όλη την Ευρωλίγκα.

פרסום ראשון:

מאמן צסק”א מוסקבה דימיטריס איטודיס מעוניין בכוכב פנאתינייקוס ניק קלאת’ס והחל בשיחות ראשוניות עם השחקן.

First contact has been made between CSKA Moscow coach Dimitrios Itoudis and Panathinaikos star Nick Calathes, per source.

