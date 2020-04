Αχτίδα αισιοδοξίας από την πορεία του κορωνοϊου σε Ιταλία, Αυστρία και Γαλλία τις τελευταίες 24 ώρες

Two men wearing a protective face mask are seen in St James's Park, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, London, Britain, April 12, 2020. REUTERS/Henry Nicholls

Στους 112.510 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του νέου κοροναϊού σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές. Από τα τέλη Δεκεμβρίου και μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν διαγνωστεί θετικοί στον SARS-CoV-2 1.824.950 άνθρωποι σε 193 χώρες και εδάφη. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί παρά ένα κλάσμα του πραγματικού, αφού σε πολλές χώρες δεν γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις παρά μόνο σε ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλεία. Από αυτούς τους ασθενείς, τουλάχιστον 375.000 σήμερα έχουν πλέον αναρρώσει. Από χθες μέχρι σήμερα αναφέρθηκαν 79.512 νέα κρούσματα και 5.441 νέοι θάνατοι. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.607), η Βρετανία (737) και η Ισπανία (619). Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 21.489 θανάτους σε σύνολο 546.874 κρουσμάτων. Τουλάχιστον 32.369 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Μετά τις ΗΠΑ ακολουθούν η Ιταλία (19.899 θάνατοι, 156.363 κρούσματα), η Ισπανία (16.972 θάνατοι, 166.019 κρούσματα), η Γαλλία (14.393 θάνατοι, 132.591 κρούσματα) και η Βρετανία (10.612 θάνατοι, 84.270 κρούσματα). Η Κίνα ανέφερε σήμερα 99 νέα κρούσματα, αλλά κανέναν θάνατο. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 82.052 κρούσματα, 3.339 θάνατοι και 77.575 ιάσεις. Το Μπουρούντι προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των χωρών όπου έχουν αναφερθεί θάνατοι λόγω του κοροναϊού. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τους περισσότερους θανάτους (77.129) και τα περισσότερα κρούσματα (932.205) και ακολουθούν οι ΗΠΑ με τον Καναδά μαζί (22.237 θάνατοι, 571.167 κρούσματα), η Ασία (4.896 θάνατοι, 137.800 κρούσματα), η Μέση Ανατολή (4.783 θάνατοι, 100.030 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (2.615 θάνατοι, 61.979 κρούσματα), η Αφρική (786 θάνατοι, 14.250 κρούσματα) και η Ωκεανία (70 θάνατοι, 7.525 κρούσματα). Ανάσταση ελπίζοντας έκαναν οι Ιταλοί -Για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα χαμηλότερος αριθμός θανάτων Αχτίδα ελπίδας έδειξαν τα νούμερα για την πορεία του κοροναϊού στην Ιταλία την ημέρα που οι καθολικοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. Ειδικότερα ο ρυθμός μετάδοσης του ιού στην Ιταλία παρουσίασε μείωση σε σχέση με χθες ( 602 κρούσματα) ενώ ο αριθμός των θανάτων είναι ο χαμηλότερος από τις 19 Μαρτίου. Οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας (για ένατη συνεχή ημέρα) ,όπως και στα νοσοκομεία, συνεχίζουν να περιορίζονται. Οι δε θεραπευμένοι, σήμερα, μειώνονται στους 1677. Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για ελπιδοφόρα μηνύματα, τα οποία δεν επιτρέπουν, όμως, να περιοριστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχασαν την ζωή τους 431 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.092 νέα κρούσματα. 1677 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό. Στις ΜΕΘ βρίσκονται 3.343 ασθενείς και, συνολικά, 27.847 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 71.063 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Αυστρία: Για πρώτη φορά περισσότεροι όσοι έχουν ιαθεί από τους νοσούντες Για πρώτη φορά από την καταγραφή του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος του νέου κοροναϊού στην Αυστρία, ο αριθμός των αποθεραπευθέντων ανθρώπων, έως σήμερα, Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών, υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων που νοσούν. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το αυστριακό υπουργείο Υγείας, ο συνολικός αριθμός των έως τώρα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 13.945, από αυτά τα 6.987 αφορούν ανθρώπους που έχουν ήδη αποθεραπευθεί και οι οποίοι, για πρώτη φορά, είναι περισσότεροι από τους 6.608, οι οποίοι νοσούν, ενώ συνολικά 350 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των «επίκαιρα» νοσούντων στην Αυστρία και ο σημαντικός αυτός παράγοντας, σε εικοσιτετράωρη σύγκριση, μειώθηκε για έκτη στη σειρά ημέρα. Από τους 6.608 νοσούντες, λιγότεροι από 1.000 νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, και 243 από αυτούς, σχεδόν ένας στους τέσσερις, βρίσκονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τον κρίσιμο αυτό αριθμό να παραμένει σταθερός και το γεγονός να θεωρείται σημαντικό, καθώς, στη βάση των έως τώρα εμπειριών, είναι ιδιαίτερα μακρύς ο χρόνος θεραπείας των θετικών στον SARS-CoV-2 . Μείωση του αριθμού θανάτων και στην Γαλλία Η επιδημία του νέου κοροναϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο 14.393 ανθρώπων στη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Υγείας της χώρας. Τις τελευταίες 24 ώρες αναφέρθηκαν συνολικά 561 θάνατοι, εκ των οποίων οι 315 σε νοσοκομεία, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τους 605 της περασμένης Δευτέρας. Είναι επίσης ο μικρότερος αριθμός θανάτων σε νοσοκομεία μέσα σε μία ημέρα από τις 29 Μαρτίου. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, παρατηρείται επίσης μείωση του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική. Σήμερα είναι 6.845, δηλαδή 35 λιγότεροι, «μια πολύ ελαφρά μείωση», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα νοσοκομεία ανέρχεται στα 95.403 ενώ στους οίκους ευγηρίας και άλλα κοινωνικά και νοσηλευτικά ιδρύματα υπάρχουν 37.188 επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα. Ξεπέρασαν τους 10.000 οι νεκροί στη Βρετανία – 657 θάνατοι σε ένα 24ωρο Ξεπέρασαν τις 10.000 τα θύματα κοροναϊού στη Βρετανία καθώς σε μία ημέρα καταγράφηκαν άλλοι 657 θάνατοι. Μετά τον τελευταίο απολογισμό, ο συνολικός αριθμός των νεκρών φτάνει, συγκεκριμένα, τους 10.532. Από όσους κατέληξαν, οι 42, ηλικίας από 30 έως 98 χρονών, δεν είχαν υποκείμενο νόσημα. Την ίδια στιγμή, στη Σκωτία καταγράφηκαν άλλοι 24 θάνατοι, ενώ στην Ουαλία 18 και στη Βόρεια Ιρλανδία 11. Όπως έγινε, ακόμη, γνωστό τρεις ακόμη νοσοκόμες πέθαναν, με τον αριθμό των νεκρών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) να ξεπερνά τους 30. Χρυσή εποχή για το «ηλεκτρονικό καλάθι» Share