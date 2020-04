Ο Ντε Κολό προτείνει σειρές για την καραντίνα

Το καταπληκτικό Peaky Blinders είναι στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του Νάντο Ντε Κολό στις σειρές που προτείνει στον κόσμο για τις μέρες της καραντίνας.

Ο Γάλλος σταρ της Φενέρμπαχτσέ το έχει ρίξει στο… Netflix, όπως και αρκετός κόσμος ακόμα.

Πρότεινε επίσης τα «Φιλαράκια», το «Gotham», το «How to get away with murder» και το «La Casa de Papel».