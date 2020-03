Κορωνοϊός – Ιράν: Το σύστημα υγείας έτοιμο να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα κρούσματα

Iranian women wear protective masks to prevent contracting a coronavirus, as they walk at Grand Bazaar in Tehran, Iran February 20, 2020. WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Οι υποδομές υγείας του Ιράν είναι ισχυρές και έτοιμες να διαχειριστούν την πιθανή αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού, διαβεβαίωσε σήμερα σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν απευθείας από την κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος της χώρας Χασάν Ροχανί. Το Ιράν είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από την πανδημία. Χθες, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 2.378 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού να ανέρχονται σε 32.332. Τα δύσκολα είναι μπροστά και το ιταλικό παράδειγμα απτό – Οι ειδικοί προειδοποιούν