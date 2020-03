Η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή των τελικών του Champions League και του Europa League

Με την πανδημία να σαρώνει και να έχει βάλει «λουκέτο» στο ποδόσφαιρο, η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή των ευρωπαϊκών τελικών που ήταν προγραμματισμένοι για τον Μάιο του 2020.

Του Champions League ανδρών και γυναικών αλλά και του Europa League χωρίς πάντως να έχουν οριστεί νέες ημερομηνίες και πώς αλλιώς όταν ακόμη δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί η σεζόν.

Αυτό, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα συμβεί όταν και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες με τον ιό, με την απόφαση να είναι κατά κύριο λόγο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020