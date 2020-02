Σύνορα Τουρκίας – Ιράν: 7 νεκροί από το σεισμό 5,7 ρίχτερ

Ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί την περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν και είχε μέγεθος 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Ο τούρκος υπουργός πρόσθεσε πως υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.\

An #earthquake of magnitude 5.7 struck the #Turkey-Iran border region (35 km southeast of the city of Salmas in #Iran). pic.twitter.com/0ZWBdYd9CI

— David Galstyan (@Aeternum7) February 23, 2020