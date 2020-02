Σταϊκούρας–Ντομπρόβσκις: Υψηλή ανάπτυξη και μείωση πλεονασμάτων

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις είχε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο περιθώριο του Ecofin, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα σχέδια της κυβέρνησης για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο κ. Ντομπρόβσκις, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε σύμμαχος της Ελλάδας για τη μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων, προσφέροντας ανακούφιση στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα για την αναζήτηση συμμάχων στο κρίσιμο αυτό ζήτημα για την ελληνική οικονομία, αφού σχετίζεται άμεσα με τα περιθώρια που θα έχει η οικονομία να «ανασάνει» και να αναπτυχθεί.

Μάλιστα ο κ. Ντομπρόβσκις αν και ξεκαθάρισε ότι την απόφαση θα την πάρει το Eurogroup, εκτίμησε ότι «το τωρινό momentum των μεταρρυθμίσεων και οι αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν ένα θετικό momentum για μια θετική απόφαση» δημιουργώντας αισιοδοξία για το κρίσιμο Eurogroup του Μαρτίου.

Θετικές προσδοκίες για την επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στην ατζέντα της οποίας θα βρίσκεται η Ελλάδα, δημιούργησε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι την προηγούμενη εβδομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έκθεση των θεσμών στο πλαίσιο της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης (η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου) θα είναι θετική.

Επίσης ο κ. Τζεντιλόνι προϊδέασε και για ικανοποίηση του ελληνικού αιτήματος για αλλαγή χρήσης των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων από το ευρωσύστημα.

Σημειώνεται ότι τα βασικά αιτήματα της ελληνικής πλευράς, για την ικανοποίηση των οποίων το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη αρχίσει σοβαρή προεργασία είναι: δημιουργία μηχανισμού εξομάλυνσης με δυνατότητα μεταφοράς μέρους του υπερπλεονάσματος στο επόμενο έτος, αλλαγή της χρήσης των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων για επενδύσεις, εξαίρεση μεταναστευτικών δαπανών από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματα, μείωση των στόχων στα πλεονάσματα από το 2021.

Οι διαβουλεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σταδιακά με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Φθινόπωρο.

«Σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και υπογράμμισα τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης» έγραψε μετά τη συνάντηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Σταϊκούρας.

Today, I had the chance to meet with the Vice President of @EU_Commission, Mr @VDombrovskis and underline Greek economy’s priorities for achieving high and sustainable growth! #meetings pic.twitter.com/L09qQmZnEY

— Christos Staikouras (@cstaikouras) February 18, 2020