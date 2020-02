Ιράν: Εταιρεία φτιάχνει και πουλά σημαίες για… κάψιμο

View this post on Instagram

پرچم كشور آمريكا ويژه راهپيمايي١٣آبان آماده تحويل در دو سايز ٩٠.١٥٠و ١٤٠در٢٤٠ كيفيت عالي🇮🇷 قيمت رقابتي‏ ‌09186971906 ✅شهرستانها 08646222000 تهران✅02166926654 ‏‌‎با ما همراه باشيد ‏t.me/dibaflag