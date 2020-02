Παγίδα στην Κύπρο επιχειρεί να στήσει η Τουρκία : Συνδέει Κυπριακό με γεωτρήσεις

FILE PHOTO: Turkish drilling vessel Yavuz is escorted by Turkish Navy frigate TCG Gemlik (F-492) in the eastern Mediterranean Sea off Cyprus, August 6, 2019. Picture taken August 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της Ελλάδας προαναγγέλλοντας γεωτρήσεις κοντά στο Καστελόριζο, ένα νέο σενάριο που αφορά τις «πειρατικές ενέργειες» της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ έρχεται στο προσκήνιο σε μία ακόμη προσπάθεια να φέρει προ τετελεσμένων την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει εκδηλώσει την αντίδρασή της για τις ενέργειες της γειτονικής χώρας. Αυτή τη φορά, το νέο τουρκικό σενάριο που έχει ξεκινήσει να διοχετεύεται αφορά τις προσπάθειες για πάγωμα του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και διασύνδεσής του με το Κυπριακό. Σε ύψιστη επιφυλακή για τον κοροναϊό ο πλανήτης: Οι φόβοι για «κρυφούς φορείς» – Ο αμυντικός μηχανισμός της Ελλάδας Για την υποστήριξη μίας τέτοιας εξέλιξης η Τουρκία φέρεται πως έχει κινηθεί ήδη παρασκηνιακά κάνοντας επαφές με κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου της Κύπρου, η κατοχική δύναμη – με τη στήριξη της Άγκυρας – έχει διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θα προωθηθεί μετά τις ψευδοεκλογές στα Κατεχόμενα, που χρονικά τοποθετούνται τον ερχόμενο Απρίλιο. Το «ύπουλο» σχέδιο της Τουρκίας Η Τουρκία μέσα από αυτό το σχέδιο φαίνεται πως επιχειρεί να βάλει «φρένο» σε προγραμματισμένες γεωτρήσεις εταιρειών από εταιρείες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να παραμείνει μέσα στο «παιχνίδι» της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων με υδρογονάνθρακες. Η Άγκυρα, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, θέλει να συνδέσει το πάγωμα των ερευνών με μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό, μία εξέλιξη που κρύβει μία μεγάλη παγίδα. Και αυτό, διότι με τη διασύνδεση του ενεργειακού προγράμματος με το Κυπριακό και τη διαδικασία των συνομιλιών, διαμορφώνεται ένα νέο δεδομένο/τετελεσμένο. Με αυτόν τον τρόπο η Άγκυρα θα καταστήσει εν πολλοίς το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας «αιχμάλωτο» των προθέσεών της στο Κυπριακό. Η «παγίδα» της Άγκυρας στους Ελληνοκύπριους Εάν και εφόσον εξασφαλίσει το πάγωμα του ενεργειακού προγράμματος, αναφέρει η εφημερίδα, θα ανάψει το πράσινο φως για τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης, στην οποία θα συζητηθεί το μοντέλο λύσης (συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.τ.λ.) και το ενεργειακό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το καθεστώς Ερντογάν διαμηνύει πως δεν αποδέχεται διαδικασία ανοικτού τέλους και ζητά όπως καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία για τις συζητήσεις. Κι αυτό όχι τυχαία, καθώς επιμένει όπως καθοριστεί ταυτόχρονα και το καθεστώς των «δύο πλευρών» την επόμενη ημέρα μιας νέας αποτυχίας στο Κυπριακό. Ποια, δηλαδή, θα είναι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς μετά από ένα νέο αδιέξοδο. Παρασκηνιακές επαφές με ξένες κυβερνήσεις Ενημερωμένες πηγές αναφέρουν πως η κατοχική δύναμη «ψήνει» ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για να στηρίξουν το σενάριό της. Και φαίνεται να βρίσκει από κάποιους καλή υποδοχή, καθώς οι τρίτοι υποδεικνύουν συχνά-πυκνά πως «θα πρέπει να τα βρείτε» και πως «μόνο έτσι θα εκτονωθεί η κρίση». Ο Αναστασιάδης διαψεύδει σενάρια για διχοτόμηση της κυπριακής ΑΟΖ Τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει κάποια σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε δώσει οδηγίες σε συνεργάτες του να εκπονήσουν μελέτη για διαμοιρασμό της κυπριακής ΑΟΖ με τους Τουρκοκύπριους, κάτι που διέψευσε όμως ο ίδιος κατηγορηματικά. Ο κύπριος πρόεδρος, χαρακτήρισε τις πληροφορίες ως αστειότητες και ανέφερε ότι ο ίδιος έχει δώσει μάχες για θωράκιση της ΑΟΖ. Αναφέρει πάντως ότι κάλεσε την Άγκυρα, να προσφύγουν από κοινού στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Παράλληλα ο κ. Αναστασιάδης, στη γραπτή δήλωσή του σημειώνει ότι η επαναφορά του ανυπόστατου ισχυρισμού, περί μελέτης για διχοτόμηση της κυπριακής ΑΟΖ, πρέπει να προβληματίσει σχετικά με το «ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί και ποιους πραγματικά βολεύει, την ώρα που τουρκικά γεωτρύπανα και πολεμικά σκάφη λειτουργούν ως σύγχρονοι πειρατές στις κυπριακές θάλασσες». Προκλήσεις Τσαβούσογλου Πάντως λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό το σενάριο της Τουρκίας για πάγωμα γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, η Άγκυρα, μέσω του Μεβλούτ ΤσαβούσογλουΣυνεχίζει επιχείρησε για μία ακόμη φορά να δημιουργήσει τετελεσμένα προκειμένου να διεκδικήσει μερίδιο από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Αυτή τη φορά η Τουρκία ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έβαλε στο στόχαστρο τους Ελληνοκυπρίους αλλά και την ΕΕ την οποία κατηγόρησε για έλλειψη αντικειμενικότητας. «Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους στην ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, πλην της ε/κ πλευράς», δήλωσε ο τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου» ο οποίος δεν δίστασε να καυτηριάσει και τη στάση που επιδεικνύει η ΕΕ στο θέμα των γεωτρήσεων. Η ΕΕ δεν είναι αντικειμενική «Η ΕΕ η οποία δυστυχώς δεν είναι αντικειμενική και επειδή κινείται μόνο με την αντίληψη της αλληλεγγύης διατηρώντας μια στάση μακριά από την πραγματικότητα, υπήρξαν κάποιες αρνητικές εξελίξεις μεταξύ μας. Αλλά εμείς σε όλα αυτά τα θέματα, ενώ υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τ/Κ, στο θέμα του ίσου διαμοιρασμού του πλούτου στην ανατολική Μεσόγειο είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, πλην του 'ε/κ τομέα'» είπε προσθέτοντας ότι ενώ η Τουρκία έχει αυτή τη θετική προσέγγιση «θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε ενάντια στις προσεγγίσεις που αποκλείουν την Τουρκία».