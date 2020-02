Μαδρίτη: Κλειστό το αεροδρόμιο λόγω ύποπτου drone

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Μπαράχας στη Μαδρίτη. Το αεροδρόμιο Μπαράχας έκλεισε λόγω αναφορών για πτήσεις ύποπτων drones.

Με ανακοίνωσή τους οι αρχές προειδοποιούν για καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Μέχρι στιγμής, έχουν μεταφερθεί σε άλλα αεροδρόμια 17 πτήσεις από το αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

MORE: Flights delayed, cancelled as airspace around #Madrid airport closedhttps://t.co/qgRoGOeWZ4

— RT (@RT_com) February 3, 2020