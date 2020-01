Ολοι οι άνθρωποι της Βιρτζίνια Γουλφ

Λογοτέχνης, φεμινίστρια, εκλεκτό μέλος της διανοητικής πρωτοπορίας του «Κύκλου του Μπλούμσμπερι», ασθενής από ψυχικές διαταραχές και τελικά αυτόχειρας, η Βιρτζίνια Γουλφ (1882-1941) υπήρξε μία από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες του μοντερνιστικού κινήματος των αρχών του 20ού αιώνα. Η Τζίλιαν Γκιλ στο βιβλίο της με τίτλο «Virginia Woolf and the Women who Shaped her World» (εκδ. Houghton Mifflin Harcourt) που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο ανατρέπει το γνωστό αφήγημα της ζωής της ανεβάζοντας άλλους πρωταγωνιστές στο προσκήνιο: την οικογένειά της.



Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» o Μάρκος Καρασαρίνης διαβάζει μια «λοξή» βιογραφία της Γουλφ, όπου η Βιρτζίνια κοιτάζει από τις κουΐντες αδελφές και αδελφούς, τους γονείς και τις θείες της στο πρόσωπο των οποίων αντικαθρεφτίζεται και διά των οποίων διατρέχουμε την ιστορία της ζωής της. Για την Τζίλιαν Γκιλ είναι οι γυναίκες του στενού της οικογενειακού περιγύρου, η μητέρα της, Τζούλια Στίβεν, η ετεροθαλής αδελφή της, Στέλλα Ντάκγουορθ, η πανταχού παρούσα μεγαλύτερη αδελφή της Βανέσα Μπελ, που πρέπει να μελετήσει κανείς για να αντιληφθεί πώς διαμορφώθηκαν οι κλίσεις, οι προδιαθέσεις, οι αντιφάσεις της.

