Συναγερμός για τον κοροναϊό: Σε καραντίνα και δεύτερη πόλη στην Κίνα

Και δεύτερη κινεζική πόλη, η Χουανγκγκάνγκ θα μπει σε καραντίνα από το μεσάνυχτα για την πρόληψη της μετάδοσης του κοροναϊού, όπως ανακοίνωσαν οι κινεζικές αρχές.

Η τοπική τηλεόραση μετέδωσε ότι «οι κάτοικοι δεν πρέπει να βγαίνουν από την πόλη, αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι».

Η Χουανγκγκάνγκ βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ, στην κεντρική Κίνα, σε απόσταση λιγότερο των 100 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Γουχάν, η οποία έχει επίσης τεθεί σε καραντίνα, και έχει πληθυσμό περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Στο μεταξύ σε πανικό βρίσκονται οι κάτοικοι της πόλης Γουχάν από όπου εξαπλώθηκε ο κοροναϊός που έχει βάλει σε συναγερμό πολλές πόλεις της Ασίας, ενώ οι ΗΠΑ αλλά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν λάβει μέτρα ασφαλείας κυρίως σε αεροδρόμια και ΜΜΜ.

Το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων και των φέρι μπόουτ προς την πόλη Γουχάν, επίκεντρο της επιδημίας του νέου κοροναϊού.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 617 κρούσματα του ιού αυτού στην Κίνα και 17 άνθρωποι έχουν πεθάνει, όλοι τους στην Γουχάν ή τα περίχωρά της.

Τα λεωφορεία και τα φέρι μπόουτ που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την Γουχάν θα πρέπει να επιστρέψουν στο σημείο αναχώρησής τους αμέσως, τόνισε το υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του στον ιστότοπό του.

Επίσης το υπουργείο ζήτησε από τα λεωφορεία που περνούν από την πόλη να αλλάξουν την πορεία τους για να την αποφύγουν, ενώ υπογράμμισε ότι οι επιβάτες δεν θα πρέπει να αποβιβάζονται στην Γουχάν.

Η Κίνα λαμβάνει έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει την επιδημία του νέου κοροναϊού καθώς αυτός έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο θέτοντας ουσιαστικά σε καραντίνα από σήμερα την πόλη Γουχάν.

Από τις 10:00 το πρωί τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) όλες οι είσοδοι του σιδηροδρομικού σταθμού της Γουχάν, οι αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν στην πόλη και οι σταθμοί του μετρό έχουν κλείσει, ενώ στους δρόμους της δεν κυκλοφορούν ούτε λεωφορεία.

«Οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να φεύγουν από την Γουχάν χωρίς συγκεκριμένο λόγο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αρμόδιες για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη «προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εξάπλωση του ιού», εξήγησαν την ώρα που η Κίνα προετοιμάζεται αύριο για την έναρξη της εορταστικής περιόδου με αφορμή το κινεζικό νέο έτος.

Εξάλλου σήμερα το πρωί οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να φύγουν από την πόλη με αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Paper.

Η μάσκα θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της μόλυνσης από τον κοροναϊό, σύμφωνα με τους γιατρούς και για τον λόγο αυτό οι αρχές της Γουχάν έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να φορούν πάντα μάσκα όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.

Ουρές σχηματίζονταν σήμερα μπροστά από τα βενζινάδικα, ενώ σε πολλά είχαν τελειώσει τα καύσιμα.

Επίσης αρκετοί κάτοικοι της Γουχάν σπεύδουν να αγοράσουν προμήθειες. Τα μεγάλα σούπερ- μάρκετ είναι γεμάτα ανθρώπους που κάνουν προμήθειες, με τα ράφια με το κρέας, τα λαχανικά και τα νούντλς να έχουν ήδη αδειάσει.

Αρκετοί πολίτες διαμαρτυρήθηκαν μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης για την ραγδαία αύξηση στις τιμές των λαχανικών και άλλων τροφίμων.

«Κανείς δεν έχει αντίρρηση να τεθεί σε καραντίνα η Γουχάν, αλλά πρέπει να επιτρέψετε στους κατοίκους της να τρώνε και να ζουν», έγραψε ένας χρήστης στο Weibo.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε ήδη από τη Δευτέρα το μήνυμα ζητώντας να αντιμετωπιστεί «με αποφασιστικότητα» η επιδημία.

Στο Πεκίνο όπως και τη Σαγκάη οι πολίτες έχουν αρχίσει ήδη να φορούν μάσκα στους δημόσιους χώρους, όπως το μετρό.

Σύμφωνα με την Telegraph, τολμηροί ταξιδιώτες έφταναν μέχρι την τελευταία στιγμή στην πόλη Γουχάν, ωστόσο μόνο όσοι κρατούσαν εισιτήρια των τελευταίων δρομολογίων μπορούσαν να εισέλθουν στην πόλη, αφού πρώτα περνούσαν από διεξοδικό έλεγχο.

Από τη Γενεύη ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσιους χαιρέτισε τα «πολύ πολύ ισχυρά μέτρα» που έλαβε η Κίνα, εκτιμώντας ότι «θα μειώσουν» τον κίνδυνο εξάπλωσης του νέου κοροναϊού έξω από τα σύνορά της.

Οι ειδικοί του ΠΟΥ που συναντήθηκαν χθες για να αποφασίσουν αν ο νέος ιός αποτελεί «παγκόσμιας εμβέλειας κρίση για τη δημόσια υγεία» δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν. Έτσι ο διευθυντής του ΠΟΥ αποφάσισε η συνεδρίαση να συνεχιστεί από σήμερα στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Ο παγκόσμιος οργανισμός έχει χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις επιδημιών, όπως η γρίπη των χοίρων H1N1 το 2009, ο ιός Ζίκα το 2016 και ο αιμορραγικός πυρετός Έμπολα που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη δυτική Αφρική από το 2014 ως το 2016 και πλέον επηρεάζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από το 2018.

Reports of another Wuhan case in Hong Kong with a family from Wuhan travelling to Hong Kong to see a doctor. #Wuhan #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/qQ7PF3Qyuf

— Sarah Clarke (@sarahclarkehk) January 23, 2020