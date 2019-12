Μαυροβούνιο: Δεκαοχτώ συλλήψεις βουλευτών μετά από επεισόδια στο κοινοβούλιο

Δεκαοκτώ βουλευτές της φιλοσερβικής αντιπολίτευσης συνελήφθησαν στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου κατά την διάρκεια επεισοδίων που προκάλεσαν τη χθεσινή νύκτα προσπαθώντας να εμποδίσουν την υιοθέτηση νόμου που καταγγέλλεται από την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με την σερβική εκκλησία, τον κυριότερο θρησκευτικό θεσμό του Μαυροβουνίου, ο νόμος αυτός για την «θρησκευτική ελευθερία» θα καταλήξει στην λεηλάτηση των μοναστηριών και των εκκλησιών. Η σερβική εκκλησία κατέχει εκατοντάδες μοναστήρια και τεράστιες εκτάσεις στην μικρή βαλκανική χώρα, όπου το 72% των 620.000 κατοίκων είναι ορθόδοξοι.

Ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου, προβλέπει την εθνικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία οι εκκλησίες δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τους ανήκαν πριν από το 1918. Την χρονολογία αυτή, το Μαυροβούνιο απώλεσε την ανεξαρτησία του και εντάχθηκε στο βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων.

Συλλήψεις 18 βουλευτών

Οι 18 βουλευτές του Δημοκρατικού Μετώπου που υποστηρίζουν τις θέσεις της σερβικής εκκλησίας βρίσκονται στο αρχηγείο της αστυνομίας για ανάκριση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Καθ΄όλη την διάρκεια της συζήτησης στο κοινοβούλιο χθες, απειλούσαν να προκαλέσουν επεισόδια, μέχρι και να πάρουν τα όπλα, εάν υιοθετείτο ο νόμος. Κάλεσαν δε τους υποστηρικτές τους να αποκλείσουν τους δρόμους σε ολόκληρο το Μαυροβούνιο.

According to the latest reports, Montenegro police arrested a number of opposition MPs after they tried to prevent the voting on controversial religious law.

Despite the incident and protests outside, the parliament is expected to adopt the law this evening. pic.twitter.com/nDOZ1VGTuG

— Marija Ristić (@Marien__R) December 27, 2019