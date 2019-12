Οκτάι: Αν χρειαστεί η Άγκυρα θα στείλει στρατό στην Αν. Μεσόγειο

Λάδι στη φωτιά ρίχνει με νέες δηλώσεις του ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Οκτάι δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Αν είναι απαραίτητο, η Τουρκία στέλνει στρατεύματα, κάνει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, ξεκινά διασυνοριακές επιχειρήσεις, κάνει ό,τι απαιτείται», είπε χαρακτηρισατικά

Turkey vows to do whatever required in int’l arena https://t.co/dGb1IdlaDr pic.twitter.com/AcUGdTJbcp

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 17, 2019