Χρυσές Σφαίρες 2020: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020.

Ανάμεσα στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε τεράστιες επιτυχίες της κινηματογραφικής χρονιάς όπως τις ταινίες «Ο Ιρλανδός», «Joker» και «Ιστορία Γάμου».

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες κέρδισαν οι ταινίες «Ιστορία Γάμου» (6 υποψηφιότητες) και «Ο Ιρλανδός» (5 υποψηφιότητες).

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020 :

Best Performance by an Actor in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Christopher Abbott (“Catch-22”)

Sacha Baron Cohen (“The Spy”)

Russell Crowe (“The Loudest Voice”)

Jared Harris (“Chernobyl”)

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)

Best Performance by an Actress in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Kaitlyn Dever (“Unbelievable”)

Joey King (“The Act”)

Helen Mirren (“Catherine the Great”)

Merritt Wever (“Unbelievable”)

Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)

Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television

“Catch-22″ (Hulu)

“Chernobyl” (HBO)

“Fosse/Verdon” (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

“Unbelievable” (Netflix)

Best Motion Picture – Foreign Language

“The Farewell” (A24)

“Pain and Glory” (Sony)

“Portrait of a Lady on Fire” (Pyramide Films)

“Parasite” (CJ Entertainment)

“Les Misérables” (BAC Films, Amazon)

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Alan Arkin

Kieran Culkin (“Succession”)

Andrew Scott (“Fleabag”)

Stellan Skarsgård (“Chernobyl”)

Henry Winkler (“Barry”)

Best Television Series – Musical or Comedy

“Barry” (HBO)

“Fleabag” (Amazon)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

“The Politician” (Netflix)

Best Original Score – Motion Picture

Daniel Pemberton (“Motherless Brooklyn”)

Alexandre Desplat (“Little Women”)

Hildur Guðnadóttir (“Joker”)

Thomas Newman (“1917”)

Randy Newman (“Marriage Story”)

Best Screenplay – Motion Picture

Noah Baumbach (“Marriage Story”)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (“Parasite”)

Anthony McCarten (“The Two Popes”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Steven Zaillian (“The Irishman”)

Best Original Song – Motion Picture

«Beautiful Ghosts” (“Cats”)

“(I’m Gonna) Love Me Again” (“Rocketman”)

“Into the Unknown” (“Frozen II”)

“Spirit” (“The Lion King”)

“Stand Up” (“Harriet”)