Ανασχηματισμός στην Κύπρο : Τέσσερα νέα πρόσωπα στην κυπριακή κυβέρνηση

Ανασχηματισμός ανακοινώθηκε την Κυριακή στην Κύπρο.

Η Προεδρία της Κύπρου ανακοίνωσε τις αποφάσεις του Νίκου Αναστασιάδη, που αφορούν την είσοδο τεσσάρων νέων προσώπων στην κυβέρνηση.

Ποια είναι τα τέσσερα νέα πρόσωπα στην κυπριακή υβέρνηση

Νίκος Νουρής: Υπουργός Εσωτερικών

Ο Νίκος Νουρής γεννήθηκε στη Λευκωσία, στις 14 Νοεμβρίου 1960. Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Μεγαλέμου με την οποία απέκτησε ένα γιο και μια κόρη. Σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Πάτρών και εργάζεται ως φαρμακοποιός.

Είναι βουλευτής του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία από το 2013, αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας (1996-2012) και αντιδήμαρχος (2012-2013). Είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου από το 1996. Είναι Επίτροπος Υγείας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και του Ανώτατου Συμβουλίου του ΔΗΣΥ και Αντιπρόεδρος του κόμματος από τον Μάιο του 2018.

Γιάννης Καρούσος: Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κατάγεται, ζει και είναι Δήμαρχος της Αγίας Νάπας από το 2013. Γονείς του είναι ο Γεώργιος Καρούσος και η Ελένη Τσόκκου-Καρούσου. Έχει δύο αδέλφια, τον Σταύρο και τη Μαρία. Είναι νυμφευμένος με τη Μαρία Ανάσταση, το γένος Χριστόφορου (Τάκη) Ματθαίου από τον Άγιο Σέργιο και Γιαννούλας Αντωνίου από την Αυγόρου. Μαζί έχουν αποκτήσει 2 παιδιά, την Ελένη-Ιωάννα και τον Γεώργιο.

Έχει αποφοιτήσει από τον οικονομικό κλάδο του Λυκείου Παραλιμνίου. Ως μαθητής είχε εκλεγεί γραμματέας του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωματικός στις Δυνάμεις Καταδρομών. Είναι πτυχιούχος του αγγλικού πανεπιστημίου University of Surrey, με τίτλο σπουδών BSc (Hons) in International Hospitality and Tourism Management, όπου και ειδικεύτηκε σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικών προορισμών.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ (Joint) από το Γαλλικό ESSEC Business School και το Αμερικάνικο Cornell University. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Chartered Marketer του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον Δεκέμβριο του 2006 εκλέγηκε δημοτικός σύμβουλος για πρώτη φορά και επανεκλέγηκε τον Δεκέμβριο του 2011.

Ιδρυτής και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αγίας Νάπας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας του Δήμου, Μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου και Μέλος της Σχολικής Εφορίας. Τον Μάρτιο του 2013 εκλέγηκε Δήμαρχος Αγίας Νάπας.

Κυριάκος Κούσιος: Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Ο Κυριάκος Κούσιος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1952 και σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 1977 ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου και είναι Ανώτερος Συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Κούσιος& Κορφιώτης Δ.Ε.Π.Ε. Ο κ. Κούσιος διετέλεσε Αντιδήμαρχος Στροβόλου, μέλός του Προξενικού Σώματος, Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Εταιρειών καθώς επίσης και μέλος Αθλητικών και άλλων Σωματείων κ.α.

Παναγιώτης Σεντώνας: Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και επικεφαλής της Υπηρεσίας υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ για τη Νεολαία καθώς και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Είναι Αντιπρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε θέματα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).