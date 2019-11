Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η 11άδα που επέλεξε ο Μαρτίνς

Με εκπλήξεις οι επιλογές εντεκάδας του Πέδρο Μαρτίνς στη Νέα Σμύρνη.

Και με έναν τρόπο η αρχή του rotation σε ένα διάστημα οκτώ ημερών όπου παίζονται πάρα πολλά.

Ο Πορτογάλος τεχνικός λοιπόν ρίχνει για πρώτη φορά στη μάχη τον Μπρούνο Γκασπάρ σαν βασικό, επιστρέφει στο 4-4-2 με Σουντανί και Γκερέρο και βεβαίως προσθέτει μεσο-επιθετικά στην εξίσωση τον Μάξι Λοβέρα.

Το tweet του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο! / The line-up for today’s match against Panionios FC! 🔴⚪️ #Olympiacos #Slgr #PGSSOLY #Football #LineUp pic.twitter.com/BS28uQp0Zu

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 23, 2019