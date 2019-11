Το κοινωνικό πρόσωπο του Ολυμπιακού : Σημαντική δράση Tae Kwon Do για ΑμΕΑ

Μια εξαιρετική δράση διοργανώθηκε από τον Ολυμπιακό στις εγκαταστάσεις των Πολεμικών Τεχνών στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», φιλοξενώντας παιδιά με νοητική στέρηση, που πήραν μέρος σε ασκήσεις «Tae Kwon Do».

Η δράση «Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ» διεξήχθη σε συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπονδία Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ και υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, της Unesco Πειραιώς και Νήσων, του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή και της εταιρείας C.J.T. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Sports For Different Heroes».

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με νοητική υστέρηση. Η εκδήλωση περιλάμβανε δραστηριότητες Tae Kwon Do με την συμμετοχή και της Ακαδημίας του συλλόγου.

Σειρά έχει η δράση «Ζωγραφίζουμε την Νοητική Αναπηρία» σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, η οποία αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των νεαρών μαθητών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και θα πραγματοποιηθεί έως τον Μάιο του 2020.

