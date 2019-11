Δένδιας «είδε» Τσαβούσογλου – Ντιμιτρόφ : Ποια θέματα έπεσαν στο τραπέζι

Συνάντηση με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε το μεσημέρι της Παρασκευής ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στη Γενεύη, στο περιθώριο της Συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με θέμα το Στρατηγικό Διάλογο για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας είχε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Τσαβούσογλου, με τη συζήτηση να εστιάζεται σε ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

#Geneva:FM @NikosDendias meets w/ Turkey FM @MevlutCavusoglu on sidelines of @wef Strategic Dialogue on #WesternBalkans-bilateral relations & regional issues discussed/ Γενεύη: Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Τούρκο ομόλογο M.Cavusoglu σε περιθώριο Στρατηγικού Διαλόγου για Δ.Βαλκάνια pic.twitter.com/WPDm0TuHCO

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 8, 2019