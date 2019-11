Τζόνσον : Ας υλοποιήσουμε το Brexit αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε το «σόου τρόμου» του Κόρμπιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε σήμερα τους ψηφοφόρους να στηρίξουν το Συντηρητικό κόμμα στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με το «σόου τρόμου» δύο δημοψηφισμάτων εάν εκλεγεί ο Τζέρεμι Κόρμπιν των Εργατικών.

Σημαίνοντας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, επίσημα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας έξω από την κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Τζόνσον δήλωσε ότι εάν επιστρέψει στην εξουσία με πλειοψηφία θα προχωρήσει άμεσα στην επικύρωση της συμφωνίας του για το Brexit.

We will have a General Election on December 12th. It’s now up to you, the great British public, to make your voice heard.

Do you want to #GetBrexitDone or have two more referendums next year with Corbyn? pic.twitter.com/orPEc3jwE1

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 6, 2019