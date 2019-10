Καλιφόρνια : Έφτασε στις «ακριβές» συνοικίες η φωτιά

Μια νέα πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε χθες μέσα στη νύχτα και εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, προκάλεσε αναταραχή στις πλούσιες συνοικίες του Λος Άντζελες, καθώς οι φλόγες απειλούν πολυτελείς επαύλεις και ανάγκασαν διασημότητες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους νωρίς σήμερα.

Μία από τις γειτονιές, όπου οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης, είναι η χλιδάτη συνοικία του Μπρέντγουντ, στη δυτική πλευρά της πόλης, που έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1994, όταν ο πρώην αστέρας του φούτμπολ Ο Τζέι Σίμπσον κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του.

Σήμερα, στο Μπρέντγουντ διαμένει ο σούπερ σταρ του μπάσκετ Λεμπρόν Τζέιμς, πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, πάμπλουτοι παραγωγοί και στελέχη εταιρειών ΜΜΕ.

Ο Τζέιμς, που παίζει με τους Los Angeles Lakers, περιέγραψε ότι έπρεπε να γυρίζει γύρω γύρω με το αυτοκίνητο τα ξημερώματα αναζητώντας ένα ξενοδοχείο για την οικογένειά του, αφού αναγκάστηκε να φύγουν από το σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.

«Χρειάστηκε να εγκαταλείψω εκτάκτως το σπίτι μου και γυρίζω γύρω γύρω με την οικογένειά μου αναζητώντας δωμάτια» έγραψε ο Τζέιμς στο Twitter γύρω στις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Αργότερα, έκανε γνωστό ότι βρήκε μέρος να μείνει.

«Τρελή νύχτα!» συμπλήρωσε.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️

