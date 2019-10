Ιράκ : Συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις – Άλλοι 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά διαδηλωτές σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν στην πόλη Χίλα του Ιράκ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπαντρ, που θεωρείται ότι υποστηρίζεται από το Ιράν, άνοιξαν πυρ, ανέφεραν πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και στις υπηρεσίες υγείας.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από δύο χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, το δεύτερο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Άντελ Άμπντουλ Μάχντι αυτόν τον μήνα.

Μέτρα για τερματισμό των διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός διέταξε να αναπτυχθούν μονάδες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στην πρωτεύουσα και στη νότια πόλη Νασιρίγια και να λάβουν «κάθε απαραίτητο μέτρο» για να τερματιστούν οι διαδηλώσεις.

Περί τα μεσάνυχτα, ειδικές δυνάμεις ανέλαβαν τη φρούρηση σημείων ελέγχου στις συνοικίες γύρω από την πλατεία Ταχρίρ, στο κέντρο της Βαγδάτης, κι άρχισαν να απομακρύνουν πολίτες. Η χρήση δακρυγόνων χθες από την αστυνομία δεν απώθησε τους διαδηλωτές.

Στη Νασιρίγια, άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίες διέλυσαν συγκεντρωμένους πολίτες ξυλοκοπώντας και συλλαμβάνοντας δεκάδες διαδηλωτές, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Το νέο ξέσπασμα αιματηρών επεισοδίων είναι το δεύτερο μέσα στον Οκτώβριο. Στις αρχές του μήνα, 157 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 6.000 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και άνδρες των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σοβαρότερη πρόκληση για τον Μάχντι οι κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για τον Άμπντουλ Μάχντι αφότου ανέλαβε την εξουσία, πριν από έναν χρόνο. Οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε να εφαρμόσει και ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης στον οποίο προχώρησε δεν έχουν κατευνάσει το κλίμα αγανάκτησης.

Εντείνοντας την πίεση, η κοινοβουλευτική ομάδα της συμμαχίας του σιίτη ηγέτη Μουκτάντα Σαντρ ανακοίνωσε ότι περνά στην αντιπολίτευση, καταφέρνοντας βαρύ πλήγμα στον πρωθυπουργό.

Ο Άμπντουλ Μάχντι φαίνεται πως έχει αποφασίσει να υιοθετήσει πλέον ακόμη πιο σκληρή στάση έναντι των διαδηλωτών, εν μέσω των εκτεταμένων επεισοδίων σε πολλές πόλεις.

Sorry graphic content ! Another angle that clearly shows the police vehicles are running over the protesters in #Basra.

«Οι διαδηλώσεις μας είναι ειρηνικές, έχουμε μόνο σημαίες και μπουκάλια νερό, αλλά αυτοί συνεχίζουν να μας ρίχνουν δακρυγόνα», είπε 33χρονος διαδηλωτής. «Τι ακριβώς κάναμε που το προκάλεσε αυτό; Τι κάναμε; Όλοι αυτοί οι νέοι που σκοτώθηκαν, τι έκαναν;» διερωτήθηκε.

«Η κυβέρνηση μας κλέβει 15 χρόνια. Ο Σαντάμ έφυγε αλλά τώρα χίλιοι Σαντάμ κρύβονται στην Πράσινη Ζώνη», είπε άλλος διαδηλωτής, αναφερόμενος στον πρώην δικτάτορα του Ιράκ Σαντάμ Χουσέιν.

Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες

A Peaceful protesters have been shot in the head & eyes, with tear gas grenade by Iran-backed militias whom R using excessive force to suppress new waves of protests against poor public services and Iranian intervention in southern provinces

#نريد_وطن pic.twitter.com/evouDCzDkf — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 25, 2019

I'm sorry but this is just as powerful as the iconic Tiananmen Square footage.

