Ομάρ Ελαμπντελαουί: Ο «εθνικός ήρωας» της Νορβηγίας (vids)

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση με τη Νορβηγία στα προκριματικά του Euro 2020. Οι «Βίκινγκ» αντιμετώπισαν την Ισπανία σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την πρόκριση στην τελική φάση, με τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού στο βασικό σχήμα και με το περιβραχιόνιο στο χέρι.

Οι Σκανδιναβοί βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ, όμως στο 91ο λεπτό κι ενώ το σκορ ήταν 0-1 ο Ελαμπντελαουί έκανε μια κίνηση αυτοθυσίας που έμελλε να αλλάξει το παιχνίδι και πιθανόν να αλλάξει και την τύχη της ομάδας του στην προσπάθεια που κάνει στα προκριματικά για την πρόκριση.

Ο αρχηγός των Νορβηγών κέρδισε πέναλτι για την ομάδα του στα… χασομέρια, σε μια φάση έβαλε κυριολεκτικά το κεφάλι του στη φωτιά. Συγκεκριμένα, ο Ομάρπήγε με τα… 1000 σε μια διεκδίκηση με τον Κέπα (τερματοφύλακα της Ισπανίας), όπου ρίσκαρε σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του.

Τελικά μπορεί να συγκρούστηκε σφοδρά, όμως δεν τραυματίστηκε κι όχι μόνο αυτό, αλλά με τον ηρωισμό του κέρδισε και το πέναλτι, το οποίο ήρθε η ισοφάριση, αλλά και επανέφερε τις ελπίδες για την πρόκριση στο Euro.

Μετά από αυτή την προσπάθεια του παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά και από την εμφάνιση που πραγματοποίησε, αφού ήταν για ακόμα ένα ματς ένας εκ των κορυφαίων, στη Νορβηγία μιλούν με διθυραμβικά σχόλια για τον δεξιό μπακ των ερυθρόλευκων.

Talk about giving your all for your country

My captain @OmarEla14 pic.twitter.com/fwV1zKyzFT

