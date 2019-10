Ερντογάν: Θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα στείλουμε 3,6 εκατ. πρόσφυγες

Να ανοίξει τα σύνορα και να γεμίσει με μετανάστες και πρόσφυγες την Ευρώπη απειλεί ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δίνοντας απάντησε σε όσους βλέπουν πίσω από τις τουρκικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία προσπάθειας της Αγκυρας να προσαρτήσει το συγκεκριμένο κομμάτι.

«Αν επιχειρήσετε να περιγράψετε την επιχείρησή μας ως μια κίνηση κατάληψης (σ.σ. της βόρειας Συρίας), θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα στείλουμε 3,6 εκατ. πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη» είπε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε μέλη του κόμματός του, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Erdogan says doors are open to anyone who leaves terrorist PYD/PKK, acts to protect their homes, honor, whether Arabs, Kurds or others

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 10, 2019