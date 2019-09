Ράιτ και Κρίστμας στον Ολυμπιακό

View this post on Instagram

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Έμα Ράϊτ. Η διεθνής με την Εθνική Καναδά, είναι γεννημένη στις 16/11/1996, αγωνίζεται στην περιφέρεια και εντάσσεται στην ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Η Έμα Ράϊτ θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα το Νοέμβριο. Στις πρώτες της δηλώσεις ως αθλήτρια του Ολυμπιακού, η Έμα Ράϊτ ανέφερε τα εξής: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω φέτος για τον Ολυμπιακό. Είναι μια σπουδαία ομάδα που έχει πραγματοποιήσει πολλές επιτυχίες και ελπίζω ότι θα βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου για νέες σημαντικές στιγμές. Παράλληλα είμαι ενθουσιασμένη που θα έχω την ευκαιρία να προπονούμαι ξανά υπό τις οδηγίες του Χάρη Παυλίδη».🔴⚪🤽‍♀️ #olympiacossfp #waterpolowomen #osfp #welcomeemma