Αυτή είναι η κορυφαία εντεκάδα στον κόσμο

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα στον κόσμο για το 2019 και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα κορυφαία ονόματα… βρήκαν την θέση τους.

Στα γκολπόστ της κρυφαίας 11άδας βρίσκεται ο Άλισον, στην άμυνα οι Ντε Λιχτ, Ράμος, Φαν Ντάικ, Μαρσέλο, στη μεσαία γραμμή οι Μόντριτς, Ντε Γιονγκ, Μπαμπέ και στην επίθεση οι Μέσι, Αζάρ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αναλυτικά η καλύτερη ενδεκάδα του κόσμου για το 2019 και η ανάρτηση στο twitter:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ), Ματάις Ντε Λιχτ (Άγιαξ/Γιουβέντους), Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Μαρσέλο (Ρεάλ Μαδρίτης), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης, Φρένκι Ντε Γιονγκ (Άγιαξ/Μπαρτσελόνα), Κιλιάν Μπαμπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα), Εντέν Αζάρ (Τσέλσι/Ρεάλ Μαδρίτης), Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους).

🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2019! 🚨

Congratulations to all! Well deserved! 👏🎉🎊

