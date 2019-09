Μήνυμα του ηγέτη των τζιχαντιστών

Το δίκτυο μέσων ενημέρωσης του Ισλαμικού Κράτους έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα ηχητικό μήνυμα όπου υποτίθεται ότι ακούγεται ο ηγέτης της οργάνωσης, ο Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, να προειδοποιεί ότι είναι καθ’ οδόν «καθημερινές επιχειρήσεις».

«Καθημερινές επιχειρήσεις είναι καθ’ οδόν σε διάφορα μέτωπα» αναφέρει ο Μπαγκντάντι σε αυτό το μήνυμα που δημοσιοποίησε το δίκτυο Al Furqan. Ανέφερε επίσης πολλές περιοχές, όπως το Μαλί και το Λεβάντε, χωρίς όμως να δώσει κάποιον σαφή χρονικό προσδιορισμό.

Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα του Μπαγκντάντι από τον Απρίλιο. Η εφημερίδα The Sun μεταδίδει ότι η υγεία του ηγέτη του ISIS είναι σε κακή κατάσταση και ότι με το νέο του μήνυμα έχει στόχο να αναπτερώσει το ηθικό των ακολούθων του.

1) Breaking: #ISIS’ Furqan Foundation releases audio speech from group leader Abu Bakr al-Baghdadi, coming four and a half months after he appeared in a video. This new speech is titled, «Do Deeds!» pic.twitter.com/0UVZRnWzEr

— Rita Katz (@Rita_Katz) September 16, 2019